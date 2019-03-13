وكالة الأنباء الفرنسية: ألف أستاذ وطالب يتظاهرون وسط العاصمة الجزائرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهرات في الجزائر
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ،الأربعاء، أن نحو ألف أستاذ وطالب خرجوا للتظاهر في وسط العاصمة الجزائرية.
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وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل/نيسان 2019، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.
وقال بوتفليقة في رسالة للشعب الجزائري : "تمر البلاد بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من مارس/آذار الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة، وتابَعـْتُ كل ما جرى، وإنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرة أخرى، أن أنوه بطابعه السلـمي".
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