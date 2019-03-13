بريطانيا ستلغي الرسوم الجمركية على 87% من الواردات إذا تم بريكست بدون اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 87 بالمئة من وارداتها في حال تم بريكست دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا.

وبموجب النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس بدون اتفاق، ستبقى الرسوم لكن ستخفض على بعض المنتجات الزراعية لحماية المنتجين البريطانيين.

ويهدف النظام الجديد إلى تجنب ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ بالنسبة للمستهلكين وحدوث خلل في سلاسل الإمداد. ومن المقرر أن يكون هذا النظام مؤقتاً بمدة تصل إلى 12 شهرا بانتظار التفاوض على نظام دائم أكثر.

وقال وزير السياسة التجارية جورج هولينغبيري "في حال غادرنا بدون اتفاق ، فسنلغي معظم الرسوم الجمركية على واردتنا مع المحافظة على الرسوم بالنسبة للصناعات الأكثر حساسية".

وأفاد أن "هذا النهج المتوازن سيساعد على دعم الوظائف البريطانية وتجنب الارتفاع المحتمل للأسعار الذي قد يؤثر بشكل أكبر على الفقراء".

وسيتم خفض الرسوم على لحوم الأبقار والغنم والخنزير وبعض منتجات الألبان مع الحفاظ عليها في معظم الحالات.

وفي قطاع صناعة السيارات، قالت الحكومة إن صانعي السيارات الذين يعتمدون على سلاسل الإمداد التابعة للاتحاد الأوروبي لن يواجهوا رسوما إضافية على قطع السيارات المستوردة من التكتل بينما سيتم فرض رسوم على السيارات المستوردة.

ولن يطبق النظام الجديد على الدول التي تحافظ بريطانيا على اتفاقيات للتجارة الحرة معها وعلى نحو 70 دولة نامية لديها حقوق تفضيلية في الوصول إلى الأسواق البريطانية.

وأفادت الحكومة أنها لن تطبق نظاما للرسوم أو عمليات تفتيش جمركي على السلع التي يتم نقلها برا عبر الحدود من إيرلندا إلى إيرلندا الشمالية لكنها أقرت بأن ذلك قد يفسح المجال "لاستغلال محتمل" في حال نقلت هذه البضائع لاحقا إلى الأراضي البريطانية ليتم بيعها. وقال بيان الحكومة إن "هذا النظام مؤقت فقط، إذ نعترف بوجود تحديات مرتبطة بهذا النهج بما في ذلك حركة البضائع دون رقابة إلى بريطانيا واحتمال استغلال أي نظام جديد".

وأفاد أن "الحكومة ملتزمة بالدخول في محادثات مع المفوضية الأوروبية والحكومة الإيرلندية بشكل عاجل".