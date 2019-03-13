البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن «بريكست»

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رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي
رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج "بريكست". جاء ذلك خلال الجلسة التصويتية التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء في البرلمان البريطاني. وحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء، النواب البريطانيين على دعم خطتها المعدلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أو المخاطرة بعدم حدوث خروج على الإطلاق. جاء ذلك في كلمة أمام مجلس العموم قبيل إجراء تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على خطتها المعدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في وقت لاحق اليوم.
وقالت ماي إن "الأسوأ من الخروج من الاتحاد الأوروبي هو الخروج دون اتفاق، ولكن الأمر الأفضل هو اتفاق جيد".وأعربت عن اعتقادها بضرورة تحقيق نتائج تصويت الشعب البريطاني في استفتاء يونيو 2016، ولكن من المهم أيضا طمأنة أصحاب الأعمال التجارية بشأن المستقبل.وتطرقت رئيسة الوزراء البريطانية، في كلمتها، إلى ما
وقالت ماي إن "الأسوأ من الخروج من الاتحاد الأوروبي هو الخروج دون اتفاق، ولكن الأمر الأفضل هو اتفاق جيد".
وأعربت عن اعتقادها بضرورة تحقيق نتائج تصويت الشعب البريطاني في استفتاء يونيو 2016، ولكن من المهم أيضا طمأنة أصحاب الأعمال التجارية بشأن المستقبل.
وتطرقت رئيسة الوزراء البريطانية، في كلمتها، إلى ما تم إضافته من تغييرات للاتفاق الموجود على الطاولة منذ أن تم التصويت عليه يناير الماضي.
وكان مجلس العموم وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف بـ"باك ستوب".
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