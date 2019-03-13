طهران تسعى للالتفاف على العقوبات باستغلال بنوك بغداد

نقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي عن موقع إلكتروني استخباراتي إسرائيلي، أن هناك أهدافاً مهمة وراء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى العراق.

وقال الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، يهدف من وراء زيارته للعراق العمل على أن تكون البنوك العراقية المصدر الرئيس لكسر العقوبات الأمريكية على إيران"، مشيراً إلى أن "إيران تدير اتصالات مكثفة منذ مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي مع الحكومة العراقية بشأن ذلك".

وأوضح الموقع أن "البنوك العراقية تقوم بتحويل الأموال لإيران، بعد اعتبار النفط الإيراني نفطاً عراقياً، عبر ممثلين من الاتحاد الأوروبي".

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وأكد الموقع الاستخباراتي العبري أن "روحاني اصطحب معه وزير النفط الإيراني بيغان زنغنه، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة للعراق بعدم مساعدة إيران في فك الحصار الاقتصادي المفروض على طهران".

وأشار الموقع إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هاتف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بهذا الخصوص".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، وصل الإثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه.