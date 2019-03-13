الكويت تعلق طيران طائرات "بوينغ 737 ماكس"

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الثلاثاء، تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز بوينغ "737 ماكس 8" حتى إشعار آخر، وذلك بعد يومين من تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وأعلنت الهيئة في بيان صحافي، تعليق تشغيل الطائرات من طراز "737 ماكس 8" في جميع الرحلات إضافةً إلى رحلات العبور "حتى إشعار آخر"، حسب وكالة الأنباء الكويتية، كونا.

يذكر أن طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" تحطمت قرب بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد ست دقائق من إقلاعها من مطار بوليه الدولي في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

وأدى الحادث إلى مصرع 157 شخصاً كانوا على متنها، فيما تحطمت طائرة مماثلة تابعة لشركة "ليون" الإندونيسية للطيران في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى مصرع 189 شخصاً.

وتعتبر طائرات "737 ماكس 8" من أحدث طائرات الركاب لشركة بوينغ وأكثرها تطوراً، لكن الشركة تعرضت لانتقادات عديدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة في 2017.