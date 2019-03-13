كوريا الشمالية: التفكيك النووي مشروط برفع العقوبات

حثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية على عمل تدريجي وآني، معلنة أن موقف بلادها من قضية التفكيك النووي ثابت.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أكد موقع "مياري" المخصص للدعاية لسياسات كوريا الشمالية في الخارج اليوم الأربعاء في مقال تحت عنوان "لا يمكن كتابة تاريخ جديد في العلاقات الكورية الشمالية والأمريكية ما لم تملك الدولتان آراء ذاتية"، على أن مطالب بلاده التي طرحتها في محادثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية الثانية برفع العقوبات جزئياً مقابل تفكيك منشآت يونغبيونغ النووية، هي إجراءات أكثر واقعية وأكبر خطوة نحو التفكيك النووي.

وأضاف الموقع "على الرغم من ذلك، فإن نتيجة المحادثات الأخيرة تبين أنه لا يمكن كتابة تاريخ جديد في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما لم يكن هناك رأي ذاتي وقرار صارم من قبل المسؤولين الأمريكيين".

وكما حث المسؤولين الأمريكيين على المضي قدماً نحو طريق كتابة تاريخ جديد في العلاقات بين البلدين، يلبي تطلعات العالم نحو السلام والاستقرار بآرائهم الذاتية وشجاعتهم بدون تأثرهم من ادعاءات الجماعة السياسية المعارضة، معرباً عن أن موقف بلاده الثابت هو التقدم نحو بناء نظام السلام المستدام والمتين في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق التفكيك النووي.

يشار إلى أن كوريا الشمالية ظلت توضح إرادتها في تحقيق التفكيك النووي الكامل ابتداء من 11 مارس(أذار) الجاري، بعد أن التزمت الصمت منذ انتهاء قمة هانوي التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في نهاية فبراير(شباط) الماضي، غير أنها انتهت بدون أي اتفاق.