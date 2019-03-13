السويدي: دولة الإمارات باتت نموذجا يحتذى في العناية بالأمومة والطفولة

ذكرت وسائل إعلام إماراتية، بأن نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، اكدت أن دولة الإمارات باتت نموذجا يحتذى في العناية بالأمومة والطفولة وتشارك في جميع الأنشطة الدولية الخاصة بذلك وتضع البرامج وتنفذ الندوات والدورات وورش العمل التي تسعى إلى خدمتهم.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "الخليج 365" - قالت - في كلمة لها بمناسبة " يوم الطفل الإماراتي " الذي يصادف 15 مارس من كل عام - إن احتفال الدولة بهذه المناسبة للعام الثاني على التوالي يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للطفل وحرصها على رعايته وتقديم كل الفرص بهدف تهيئة بيئة مثالية لتربيته لينعم في حاضره ومستقبله ويكون عدة صالحة لقيادة مسيرة التنمية في البلاد .

وأوضحت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ترعى الطفل بشكل كبير وتهتم بكل ما يخصه من تربيته وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك .

وأشارت إلى أن سموها توجه دائما بالاهتمام بأطفالنا وتدعو إلى وضع البرامج الخاصة التي تؤهلهم للحاضر والمستقبل بعد أن أقرت الاستراتيجيات الخاصة بذلك كما وجهت سموها بانشاء مجلس استشاري للأطفال وأعلنت عن "جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس" لتكريم الفائزين في برنامج الوقاية من التنمر الذي نفذه المجلس بنجاح خلال السنوات القليلة الماضية .

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وأضافت سعادتها أن سموها أطلقت العام الماضي "جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة " والتي نجحت في استقطاب العديد من الجهات المشاركة وتم تكريم الفائزين بها وكان نجاح هذا الاحتفال دافعا لسموها لجعل الجائزة عالمية لتنال اهتماما أكثر ومشاركة أكبر من داخل الدولة وخارجها .

وذكرت مديرة الاتحاد النسائي أن إطلاق الجائزة يبرز اهتمام دولتنا بقضايا الطفولة محليا وعالميا وتشجيع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة في الدولة على البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة وتوفير الخدمات اللازمة للعناية بالأمومة والطفولة من حيث توفير آليات وتدابير للتوفيق بين دور الأم في الأسرة ودورها في الحياة العامة إضافة إلى تكريم الشخصيات العالمية صاحبة الإنجازات المتميزة في مجال رعاية الأمومة والطفولة .

وأشارت إلى أن " أم الإمارات" ركزت على جانب مهم في حياة الطفل وهو اللعب واللهو المقبول الذي هو جزء من طبيعته وحياته .. مؤكدة أن هذه اللفتة من سموها كانت في محلها حيث يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تنفيذ توجيهات سموها في برامجه.