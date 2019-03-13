المهرة: باكريت يعقد لقاء طارئ بعد الاعتداء المسلح على جنود من قوات الأمن

عقد محافظ محافظة المهرة راجح باكريت لقاء طارئا للجنة الأمنية بالمحافظة وذلك للوقوف على تداعيات على الاعتداء المسلح على جنود من قوات الامن في مديرية حات.

وفي الاجتماع شدد المحافظ باكريت على أهمية حفظ الأمن وفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة النظام والقانون على كل من يحاول جر المهرة إلى مستنقع العنف والفوضى.

وأضاف قائلاً : إننا حريصون كل الحرص على حفظ أمن واستقرار المحافظة، ونأسف إن يتم انتهاج هذا الأسلوب المشين والدخيل على المجتمع المهري، واستحداث كمين للقوات الأمنية.

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واستطرد باكريت : هذه ظاهرة خطيرة وغير مقبولة ويجب التعامل معها بحزم وكبح جماحها.. ووجه قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية بالمحافظة إلى مضاعفة الجهود في مكافحة الأعمال التخريبية، وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة وعدم السماح لأي طرف إقلاق السكينة العامة والعبث بمكتسبات الدولة، مطالباً بمحاسبة كل المتسببين في أحداث اشتباكات حات الحساب القانوني العادل وردعهم.

واستمع المحافظ من القيادات الأمنية والعسكرية تداعيات الاعتداء المسلح الذي خلف إصابات بين أفراد الأمن.. وإلى مقترحاتهم الهادفة إلى رفع الجاهزية العسكرية والأمنية، والحفاظ على هيبة رجال الأمن وكرامتهم، وضرورة التنسيق العسكري والأمني وتوحيد الجهود في العمل على الأرض لتعزيز مستوى الأمن.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات، أهمها توجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية الرفع باسماء العناصر المشاركة في الواقعة وتعميمها وملاحقتها وإتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة ضدهم.