تفاصيل سجن عسكري أمريكي سابق في إيران

كشفت وسائل إعلام، أن هناك أمريكيين على الأقل في إيران، اثنان منهم من أصل إيراني.

ووفق متابعة "الخليج 365"، قال المدعي العام في مدينة مشهد الإيرانية، الاثنين، إن الحكم في قضية عسكري أمريكي سابق تم توقيفه صيف 2018 قد صدر دون أن يكشفه مكتفيا فقط بالإشارة إلى أن التهم التي أدين بها تتعلق بالأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المدعي العام غلامي صادقي أن تفاصيل الحكم لا تزال غير معروفة.

ومايكل وايت (46 عاما) وهو عسكري أمريكي سابق من كاليفورنيا تم توقيفه في يوليو/تموز 2018 في إيران، حيث كان يزور صديقة، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن والدته هذا الأسبوع.

وأكد بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في يناير /كانون الثاني، توقيف العسكري الأمريكي السابق.

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وقال في رسالة إلكترونية أنه "تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بالأمر في الأيام التي تلت توقيفه عبر قسمها لرعاية المصالح في طهران".

وقالت جوان وايت والدة العسكري السابق لصحيفة نيويورك تايمز إنه زار إيران "خمس أو ست مرات"، ليلتقي بإيرانية قدمت على أنها صديقته.

وأضافت أنها طلبت من سويسرا التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران، بزيارة ابنها.

وتدهورت العلاقات الأمريكية بشدة العام الماضي إثر انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني وفرضها مجددا عقوبات على إيران.