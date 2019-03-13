شددت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، على حق الجزائريين في انتخابات "حرة ونزيهة"، وأكدت دعمها لعملية سياسية "تحترم تطلعات الجزائريين". ورداً على سؤال حول الوضع في الجزائر، تجنب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو التعليق مباشرة على تخلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح للرئاسة، وإرجاء موعد الانتخابات إلى أجل غير محدود، واكتفى بالقول: "نراقب عن كثب المعلومات عن إرجاء الانتخابات".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: للجزائريين الحق في انتخابات حرة وعادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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