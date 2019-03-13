اخبار العالم

اعرف مصير حالات التظلم والممتنعين عن السداد بقانون التصالح بمخالفات البناء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصير حالات التظلم والممتنعين عن السداد بقانون التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا عليه، حالات ومصير الممتنعين عن التصالح ومن يرفض طلبات تصالحهم.

 

ويرصد "الخليج 365 " تلك الحالات:

نص القانون على أن من يمتنع عن دفع قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب تستكمل الإجراءات التنفيذية اللازمة ضده أما الرفض ..فأنه يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به.

 

تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

Advertisements

 

يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

 

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

 

على اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف مصير حالات التظلم والممتنعين عن السداد بقانون التصالح بمخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا