الطيران المدني المصري منع عبور طائرات "بوينغ 737 ماكس" بالأجواء وهبوطها بمطارات مصر

أعلنت وزارة الطيران المدني المصري، أنّ "سلطة الطيران المدني المصري اتّخذت قرارًا احترازيًّا لصالح سلامة الركاب والطيران، بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات "بوينغ" من طراز "B737 /Max" في الأجواء و المطارات المصرية، حيث تمّ إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم؛ وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجويه الإثيوبية يوم 10 آذار لطراز الطائرة نفسه وعدم وضوح سبب الحادث حتّى الآن".

وأوضحت في بيان، أنّ "عمل تقييم جار لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية"، مذكّرةً بأنّ "شركة مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات "بوينغ"، ولا يأتى ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي".