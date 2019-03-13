قرقاش يرد على نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال أنور قرقاش: إن مقولة نتنياهو "حول إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، هي جملة بغيضة.

ونشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة له مساء اليوم، الثلاثاء، على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها"، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تقوَّض نهج السلام.

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وقال قرقاش: تصريحات أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها" بغيضة، كونها توفر الدليل الذي يسعى إليه المتطرفون. والطريق إلى السلام يقوضه بشكل أكبر هذا النهج المشين".

وسبق أن صرح نتنياهو، أول أمس، الأحد، خلال الجلسة الحكومية الإسرائيلية، قائلا: الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي.