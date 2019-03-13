بريطانيا قد تخفض الرسوم الجمركية 87% بعد بريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء، أنها تعتزم خفض الرسوم الجمركية لـ87 في المئة، في حال خروج البريطانية من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، كجزء من إجراءات مؤقتة لحماية الشركات والمستهلكين من خسائر محتملة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني.

لكنها أكدت أنها سوف تفرض رسوم جمركية على سلع غذائية معينة بما في ذلك لحوم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير والدواجن وبعض منتجات الألبان "لدعم المزارعين والمنتجين الذين تم حمايتهم تاريخيا من قبل التعريفات العالية للاتحاد الأوروبي".

وسيصوت نواب البرلمان في وقت لاحق اليوم، على موقفهم من بريكست بدون اتفاق، بعد الهزيمة النكراء لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس الثلاثاء، عندما خسرت الصفقة التي اقترحتها أمام البرلمان بفارق 149 صوتا.

وأثارت هذه التدابير أيضا مخاوف فورية بشأن تحول إيرلندا الشمالية إلى جنة للمهربين بعد أن تبين أن الرسوم الجمركية لن تنطبق على البضائع القادمة من جمهورية إيرلندا إلى إيرلندا الشمالية، خصوصا أن السلطات أكدت أنها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا التي ستبقى في الاتحاد الأوروبي.

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وملف الحدود البريطانية مع إيرلندا، هو الموضوع الشائك الأساسي بين الاتحاد الأوربوي وبريطانيا، حيث تخشى إيرلندا كما الاتحاد، من أن تُفرض حدود فعلية على الأولى من الطرف البريطاني.

وفي حال اتخذت بريطانيا قرارا، بعدم ترسيم حدود فعلية من إيرلندا فإنها سوف تواجه صعوبة في تفتيش عابري الحدود، مما سيفتح مجالا أمام تهريب البضائع وغيرها.

ولا تجبي بريطانيا ضرائب جمركية على بضائع الاتحاد الأوروبي حتى الآن، لكن في حال خروجها من الاتحاد بدون صفقة اقتصادية واضحة بين الطرفين، فإن الأولى كانت ستجبي الرسوم وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، إلا أن هذا التدخل بخفض 87 في المئة من الرسوم الجمركية سوف يمنع ذلك.