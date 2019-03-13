طمرة: اقتحام منزل واعتقال شاب واعتداء على امرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت الشرطة منزل عائلة إسلام خلف مواسي في حي "خلة الشريف" بمدينة طمرة، الليلة الماضية، مستخدمة الكلاب البوليسية، والترهيب والتخويف.
وقام أفراد الشرطة باقتحام المنزل دون سابق إنذار أو سبب حسب ما قال أبناء العائلة، وأقدموا على قلبه رأسا على عقب بعد العبث بمحتوياته وتحطيم بعض النوافذ والأبواب.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن اقتحام الشرطة أسفر عن إصابة امرأة بجروح أحيلت على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى اقتياد ابنها الشاب إسلام خلف مواسي للتحقيق، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد الخلفية من وراء ذلك.
وقال أحد أقارب العائلة لـ"عرب 48" إن الخلفية لاقتحام الشرطة الذي يندرج ضمن سياسة الترهيب هي زيارة المسجد الأقصى المبارك بالقدس والصلاة فيه، في ظل التطورات الأخيرة.
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