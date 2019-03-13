سخنين: اجتماع إدارة البلدية واللجنة الشعبية تحضيرا للذكرى 43 ليوم الأرض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحضيرا للذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد اجتمعت مساء أمس، الثلاثاء، إدارة بلدية سخنين واللجنة الشعبية وممثلون عن ذوي الشهداء وجرحى يوم الأرض في قاعة المؤتمرات في بلدية سخنين.

افتتح الاجتماع رئيس البلدية، د. صفوت أبو ريا، مرحبا بالحضور داعيا إلى المشاركة الواسعة بفعاليات يوم الأرض من جميع الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة السياسية حتى يتحقق الهدف بنجاح الفعاليات بيوم الأرض الخالد.

وأكد رئيس البلدية أن المسيرة القطرية سوف تنظم في مدينة سخنين في الثلاثين من آذار الجاري.

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وفي صباح يوم ذكرى يوم الأرض سوف تتم زيارة بيوت ذوي الشهداء، وبعد ذلك زيارة الأضرحة في سخنين وعرابة.

واقترح المشاركون في الاجتماع إصدار نشرة تعريف بيوم الأرض الذي جرت أحداثه في الثلاثين من آذار العام 1976، وتوزيعها على طلاب المدارس، وتخصيص حصتين في المدارس تعريفا بيوم الأرض لجميع الطلاب، وعقد محاضرات وندوات مع مختصين للأهالي تخصص ليوم الأرض.