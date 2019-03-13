اللد: قتلت قبل زفافها بأيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتلت شابة عربية (18 عاما) في جريمة إطلاق نار في حي شنير بمدينة اللد، صباح اليوم الأربعاء. وأصيب في الجريمة شخص (65 عاما) وصفت جروحه بأنها طفيفة.
وذكرت مصادر طبية، أن المركز الطبي في المنطقة تلقى بلاغا الساعة 09:44 حول العثور على مصابة (18 عاما) جراء تعرضها لإطلاق نار في اللد، ووصفت حالتها بالحرجة وأحيلت لاستكمال العلاج في مستشفى "أساف هروفيه" غير أنها فارقت الحياة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشابة قُتلت قبل زفافها بأيام معدودة. واستدعيت الشرطة إلى المكان التحقيق في ملابسات الجريمة.
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