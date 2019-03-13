السعودية: أنباء عن محاكمة الناشطة الحقوقية لجين الهذلول "جنائيا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت صفحة "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، المعنية بشؤون المعتقلين السياسيين في السجون السعودية، إن السلطات تحاكم الناشطة المعتقلة لجين الهذلول، في محكمة جنائية، رغم أن التهم الموجهة إليها "أمنية".

ونقلت الصفحة هذه الأنباء، عن تغريدة لشقيق الناشطة، وليد الهذلول، الذي كتب: "تواصلوا معنا أمن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) ‘لى المحكمة الجزائية".

وذكرت "معتقلي الرأي"، إن هذا التغيير "لا يبدل من حقيقة تعرضها (الهذلول) هي والناشطات الأخريات إلى ظلم كبير باعتقالهنّ تعسفيا ومحاكمتهن بعد نحو 10 أشهر من دون سبب.. نقولها مجدداً: #لا_لمحاكمة_الناشطات في أي مكان".

Advertisements

وأضافت الصفحة أن "تغيير مكان المحاكمة هل يعني أن السلطات بدل أن تعتبر الناشطات "إرهابيات" ستعتبرهنّ "مجرمات وقاتلات" مثلاً؟!

أي مهزلة حقوقية هذه !!؟ وما الفرق إن كانت اعتبرتهنّ منذ اللحظات الأولى للاعتقال "عميلات وخائنات للوطن" من دون وجه حق".

وتُحاكم الهذلول، وهي واحدة ضمن نحو عشرة مدافعين بارزين عن حقوق المرأة بالسعودية، محتجزين منذ العام الماضي، بتهمة "الخيانة"، لكن منظمات حقوقية تؤكد أن اعتقالها يأتي ضمن حملة قمعية شرسة ضد حرية التعبير في السعودية، خصوصا بعد وصول أن تسلم ولي العهد، محمد بن سلمان، منصبه عام 2015.

ويؤكد ناشطون أن الهذلول (29 عاما)، مسجونة في حبس انفرادي وتُعامل بشكل سيء وتتعرض لتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.