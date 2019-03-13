العليا تبحث شطب مرشح الجبهة عوفر كسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبحث المحكمة العليا صباح اليوم، الأربعاء، قرار لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ21 شطب ترشح د. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، في الكنيست، قد شطبت، يوم الأربعاء الماضي، ترشح كسيف لانتخابات الكنيست، في أعقاب طلب تقدّم به أعضاء كنيست من اليمين وأتباع كهانا، ثم تحوّل للمحكمة العليا للمصادقة عليه.

يذكر أن مركز "عدالة" طالب في رده للمحكمة العليا حول قرار شطب ترشح قائمة تحالف الموحدة والتجمع ود. عوفر كسيف، بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا هذه الصلاحية غير دستورية ولا يجب أن تمنح لها من الأساس.

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