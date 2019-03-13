الطيران اللبناني يحظر طائرات بوينغ 737 كـ"إجراء احترازي"

الخليج 365/ بغدادقرر الطيران اللبناني، حظر طائرات بوينغ 737 ماكس ومنعه من الدخول إلى مجاله الجوي، وذلك بعد حادث الطائرة الإثيوبية الذي راح ضحيته 157 شخصا الأحد الماضي.

وبحسب مصدر في الطيران المدني اللبناني، فأن حظر هذا الطراز من طائرات بوينغ، يأتي كـ"إجراء احترازي".

وفرضت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية على شركة بوينغ تعديل طائراتها من طراز 737 ماكس 8 و737 ماكس 9، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر أبريل/نيسان المقبل، بعد سقوط طائرة إثيوبية من طراز ماكس 8 الأحد ومقتل ركابها وأفراد طاقمها جميعهم. وتشمل أهم التعديلات التي طلبتها الإدارة الأمريكية البرمجيات ونظام تفادي سقوط الطائرة.



وهناك حوالي 350 طائرة بوينغ 737 من طرز ماكس 8 تعمل لدى 54 شركة طيران.