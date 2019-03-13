تعرف على اكثر مدن العالم تلوثاً خلال عام 2019

نشر موقع "airvisual" العالمي الذي يعنى بالهواء والتلوث جدولا لاكثر المدن الرئيسية تلوثا للبيئة خلال عام 2019.
وبين الجدول ان مدينة دكا البنغلاديشية احتلت المرتبة الاولى في اكثر دول العالم تلوثا للبيئة، تليها مدينة تشيانغ ماي التايلندية، تليها مدينة لاهور الباكستانية، ومن ثم مدينة لاهور الهندية.
واوضح الجدول ايضا الذي يضم 87 مدينة رئيسية ان مدينة مومباي الهندية احتلت المرتبة الخامسة باكثر المدن تلوثا، تليها بالمرتبة السادسة مدينة كلكتا الهندية.
واحتلت مدينة الكويت المرتبة 18 عالميا والاولى عربيا باكثر المدن تلوثا للبيئة ومن ثم جاءت دبي في دولة الامارات العربية بالمرتبة 29 عالميا والثانية عربيا، ومن ثم احتلت مدينة الرياض في السعودية المرتبة 40 والمرتبة الثالثة عربيا باكثر المدن تلوثا للبيئة.
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