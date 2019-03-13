أمريكا تعتلي عرش مصدري الأسلحة بفارق شاسع عن روسيا

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تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المصدرة للأسلحة على مستوى العالم، متفوقة بفارق شاسع عن أقرب منافسيها وهي روسيا، التي تأثرت بقوة بظروف سياسية مختلفة

تنظر دومًا الولايات المتحدة الأمريكية لسوق الأسلحة العالمية، على أنها ساحة المعركة التي يجب أن تنتصر فيها بشتى السبل، خاصة أن الصادرات العسكرية تمثل بعدًا اقتصاديا ضخمًا لواشنطن والعديد من شركاتها المعنية بصناعة الأسلحة. التنافس مع روسيا، والذي يتأثر بشكل رئيسي بالعديد من العوامل والظروف السياسية، ظهر بقوة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن الازمات التي مرت بعدد غير قليل من مستوردي الأسلحة الروسية، أثر على حظوظ موسكو في حسم معركة التصدير العسكري لصالحها.

واستطاعت الولايات المتحدة حسم سباق التصدير العسكري لصالحها على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده تقرير لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام "إس آي بي آر آي"، والذي أعلن بشكل واضح أن واشنطن خرجت منتصرة أمام موسكو في حجم الصادرات العسكرية والأسلحة. أحدث المقاتلات الروسية.. «ميج-41» بين الواقع

واستطاعت الولايات المتحدة حسم سباق التصدير العسكري لصالحها على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده تقرير لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام "إس آي بي آر آي"، والذي أعلن بشكل واضح أن واشنطن خرجت منتصرة أمام موسكو في حجم الصادرات العسكرية والأسلحة. أحدث المقاتلات الروسية.. «ميج-41» بين الواقع والقدرات الخيالية وقالت المجموعة البحثية الرائدة إن الولايات المتحدة بقيت بعيدة ومتفوقة بفارق شاسع عن بقية المصدرين العسكريين على مستوى العالم، باعتبارها أكبر مصدر للأسلحة، في حين بقيت روسيا في المرتبة الثانية.

وأوضح تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، والذي صدر أمس الإثنين، أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبقية العالم اتسعت أكثر في فترة الخمس سنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الصادرات الأمريكية إلى 36% من المجموع العالمي، بعد أن كانت 30% في الفترة من 2009 وحتى 2013. Advertisements وقال أود فلورنت، مدير برنامج "إس آي بي آر آي" للأسلحة والإنفاق العسكري: "لقد عززت الولايات المتحدة موقعها كأكبر مورد للأسلحة في العالم".

وأضاف: "لقد صدرت أسلحة إلى 98 دولة على الأقل في السنوات الخمس الماضية؛ وغالبًا ما شملت هذه الشحنات أسلحة متطورة مثل الطائرات المقاتلة وصواريخ كروز قصيرة المدى ونظيراتها الباليستية وأعداد كبيرة من القنابل الموجهة". «ميج 29».. طائرة تخشى إسرائيل من حصول الجيش المصري عليها وأبرز التقرير الفجوة المتسعة بين واشنطن وموسكو في صادرات الأسلحة، حيث أكدت المؤسسة البحثية المتخصصة، والتي قامت بتحليل عملية تصدير الأسلحة في تلك الفترة، أن الصادرات الرئيسية للولايات المتحدة كانت أعلى بنسبة 75% من صادرات روسيا في الفترة من 2014 حتى 2018، بينما كانت أعلى بنسبة 12% فقط في الفترة من 2009 إلى 2013.

وأوضح التقرير أن "أكثر من نصف صادرات الأسلحة الأمريكية، حوالي 52%، ذهبت إلى الشرق الأوسط في الفترة من 2014 وحتى 2018". أمريكا تعاقب تركيا بسبب صواريخ «إس -400».. وتوقف تسليمها «المقاتلة الشبح» وعلى النقيض بدت روسيا متأثرة بالعديد من الظروف السياسية، حيث قال المعهد إن صادرات روسيا من الأسلحة تراجعت بنسبة 17% في الفترة 2014 حتى 2018.

ورجع التقرير انخفاض الصادرات العسكرية الروسية، إلى انخفاض واردات الهند وفنزويلا من الأسلحة، مشيرة إلى أن الدولتين كانتا من بين العوامل الرئيسية في انخفاض الصادرات الروسية العسكرية. وقال التقرير إن فرنسا، والتي تمتلك 6.8% من المجموع العالمي للصادرات العسكرية، كانت ثالث أكبر مصدر للأسلحة، تليها ألمانيا بإجمالي 6.4% والصين بنسبة 5.2 من الصادرات العالمية. وأشار التقرير إلى أن الدول الخمس الكبرى تمثل 75% من المجموع العالمي، في حين بلغت صادرات أوروبا الإجمالية 27% من الرقم العالمي.

وعلى مستوى الاستيراد، كانت المملكة العربية السعودية هي الرائدة، حيث حصلت على 12% من الإجمالي العالمي، مرتفعة من 4.3% في فترة الخمس سنوات السابقة، وارتفع إجمالي وارداتها 192% في الفترة الأخيرة.

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