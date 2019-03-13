انت الان تتابع أول فيديو للطائرة الإثيوبية المنكوبة قبل إقلاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه للطائرة الإثيوبية من طراز 737 ماكس 8، التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، قبل إقلاعها وتحطمها ما تسببت في مقتل من كانوا على متنها. وتحطمت الطائرة بعد 6 دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي ولا تزال أسباب انفجارها محل التحقيقات حتى الآن. وقررت السلطات الإثيوبية، أمس، وقف أسطول طائرات بوينج 737 ماكس، لمعرفة أسباب الحادث الأليم، خاصة وأنه الحادث الثاني لطائرة من نفس الطراز الذي دخل الخدمة في 2017.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الطائرة سقطت وعلى متنها 149 راكبا ينتمون لـ33 دولة، وطاقم من 8 أفراد، مشيرا إلى أنها أودت بحياة 32 كينيا، و18 كنديا، و9 إثيوبيين، و8 إيطاليين، و8 صينيين، و8 أمريكيين، و7 بريطانيين، و7 فرنسيين، و6 مصريين، و5 هولنديين، و4 هنود، و4 سلوفاكيين، و3 أستراليين،