انت الان تتابع برلمان بريطانيا يرفض مجددا اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

رفض البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل، فيما يعمق أزمة البلاد ويجبر البرلمان على اتخاذ قرار في غضون أيام بشأن ما إذا كان سيدعم خروجا دون اتفاق أو يسعى لتأجيل في اللحظات الأخيرة.

وصوت البرلمان ضد الاتفاق المعدل بأغلبية 391 صوتا مقابل 242 بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها ماي في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد أمس في تبديد مخاوف منتقديها.

ويضع التصويت خامس أكبر اقتصاد في العالم في حالة غموض دون سبيل واضح للمضي قدما، حيث بات الخروج من الاتحاد دون اتفاق أو تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس آذار أو إجراء انتخابات مبكرة أو حتى إجراء استفتاء آخر كلها أمور محتملة الآن.

بل وربما تحاول ماي للمرة الثالثة الحصول على دعم البرلمان على أمل أن يغير المشرعون المناهضون للاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه رأيهم إذا بات احتمال البقاء في الاتحاد أكثر ترجيحا.

وسيصوت المشرعون اليوم الأربعاء في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش على ما إذا كان ينبغي لبريطانيا الانسحاب من أكبر تكتل تجاري في العالم دون اتفاق وهو سيناريو تحذر الشركات من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد ويقول معارضون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.

وقالت ماي إن حكومتها لن توجه نواب الحزب في البرلمان بشأن كيفية التصويت.

وقالت رئيسة الوزراء للنواب "دعوني أتحدث بوضوح. التصويت ضد الخروج بدون اتفاق ولصالح تمديد (فترة المفاوضات) لا يحل المشكلة".

وأضافت أن البرلمان يواجه مأزقا الآن.

وقالت "هل يرغب في إلغاء المادة 50 (التي تعلن النية في مغادرة الاتحاد)؟ هل يريد إجراء استفتاء ثان؟ أم يريد الخروج باتفاق، ولكن ليس هذا الاتفاق؟".

وقال الاتحاد الأوروبي إن احتمالات الخروج دون اتفاق "زادت كثيرا" لكن لن تكون هناك مفاوضات أخرى مع لندن بشأن شروط الانفصال.

وقال المفوض الأوروبي جان كلود يونكر يوم الاثنين "لن تكون هناك فرصة ثالثة".

وقال متحدث باسم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الاتحاد، إنه سيتعين على بريطانيا أن تقدم "مبررا جادا" لأي طلب لتأجيل الخروج من الاتحاد.