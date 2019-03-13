الان تتابع ترامب يعلق على حادثة الطائرة الإثيوبية: نحتاج علماء الكمبيوتر أكثر من الطيارين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مدى تعقد تحليق الطائرات الحديثة، بعد أن أوقفت دول عدة وآخرها بريطانيا استخدام طائرات “بوينج 737 ماكس 8″، في أعقاب تحطم طائرتين من الطراز نفسه خلال أقل من 5 أشهر.
وقال ترامب، فى تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “أصبح تحليق الطائرات أكثر تعقيدا، لم تعد هناك حاجة إلى الطيارين، ولكن علماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدلا منهم، أرى طوال الوقت فى العديد من المنتجات السعى دائما لتحقيق خطوات غير ضرورية بينما عادة ما يكون الأبسط هو الأفضل”.
وأضاف: “هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات فى جزء من الثانية، والتعقيد يصنع الخطر، كل ذلك يتطلب تكلفة كبيرة فى حين أن المكاسب قليلة، لا أريد أن يكون ألبرت أينشتاين الطيار الخاص لى، ولكن أحتاج إلى محترفين فى مجال الطيران يسمح لهم بالتحكم فى الطائرة بسهولة وسرعة”.
وأعلنت سلطات كل من النمسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات “بوينج 737 ماكس 800” الأمريكية.
وكانت عدة دول بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتخذت القرار نفسه بعد سقوط طائرة إثيوبية من النوع نفسه، ومصرع جميع ركابها، وكذلك علقت تركيا وعمان وماليزيا ودول أخرى استخدام هذا النوع من الطائرات حتى إشعار آخر.
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