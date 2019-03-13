السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسلام أباد أعلن الجيش الباكستاني مقتل شخصين على الأقل جراء تبادل لإطلاق النار بين القوات الحدودية الباكستانية والهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها. وأعلنت الخارجية الباكستانية أن وزير الشؤون الخارجية شاه محمود قريشي بحث أمس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي السفير جون بولتون التدابير التي تتخذها بلاده لخفض التصعيد. وكتب بولتون على موقع تويتر «تحدثت مع وزير الخارجية الباكستاني قريشي لتشجيع اتخاذ خطوات جدية ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تنطلق من باكستان، وأكد وزير الخارجية أن باكستان ستتعامل بحزم مع كافة الإرهابيين وستواصل خطواتها لنزع فتيل التوتر مع الهند».



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كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: باكستان ستتصدى للإرهاب لإنهاء التوتر مع الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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