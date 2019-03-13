مركز الملك سلمان ينزع 2095 لغما ويغيث المحتاجين في المكلا ومأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2019 الحالي من انتزاع 2,095 لغما في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 48,225 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 850 سلة غذائية، تزن 62 طنا و900 كجم للمعاقات والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجا في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 5,100 مستفيد، كما وزع 120 سلة غذائية، تزن 8 أطنان و880 كجم، للنازحين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، يستفيد منها 720 فردا، ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

ألغام انتزعها مسام في أسبوع: