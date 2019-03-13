توقيف شرطيين سابقين في قضية اغتيال ناشطة برازيلية حقوقية قبل عام

اسماء السيد - ريو دي جانيرو: أعلنت النيابة العامة في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية الثلاثاء توقيف شرطيين سابقين يشتبه في أنهما اغتالا الناشطة من أجل حقوق الإنسان مارييل فرانكو في العام الماضي.

جاء الإعلان بعد سنة بالتحديد من حصول عملية الاغتيال التي استهدفت الناشطة سوداء البشرة، بعدما كان الانطباع السائد بأن التحقيق لا يتقدم.

كانت مارييل فرانكو منتخبة في المجلس البلدي لمدينة ريو، ومثلية الجنس. وكانت تنشط لمكافحة العنصرية وكراهية المثليين والعنف الذي تمارسه الشرطة. وقتلت بينما كانت في الرابعة والثلاثين في 14 مارس 2018 مع سائقها. وكانت فرانكو عضوًا في حزب الاشتراكية والحرية اليساري.

قالت النيابة العامة إنه تمّ توقيف الشرطي العسكري المتقاعد روني ليسا، الذي يشتبه في أنه أطلق 13 رصاصة على فرانكو وسائقها أندرسون غوميز في منزل الناشطة. تم العثور على 117 بندقية من طراز إن-16 و500 قطعة ذخيرة الثلاثاء في ريو في منزل صديق لليسا.

كما تمّ توقيف شرطي سابق آخر يدعى إلسيو فييرا دي كيروز، كان فُصل من الشرطة العسكرية، في منزله، حيث تمّت مصادرة وثائق وأسلحة. ويشتبه في أنه قاد السيارة التي راقبت سيارة فرانكو بعد اجتماع مع ناشطات في وسط ريو، ليلة مقتلها، وصولًا إلى منزلها.

