السجن للكاردينال الأسترالي بيل لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الكاردنيال جورج بيل قضت محكمة أسترالية، الأربعاء، بسجن مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية السابق بالفاتيكان الكاردينال جورج بيل ستة أعوام. وبحسب وكالة "رويترز" أدين القس بتهمة الاعتداء جنسيا على صبية من الجوقة في كنيسة القديس باتريك في ملبورن خلال تسعينيات القرن الماضي. وبيل (77 عاما)، هو أرفع قس كاثوليكي على مستوى العالم يدان بتهم ارتكاب مخالفات بحق الأطفال. وقال بيتر كيد قاضي محكمة فيكتوريا أثناء نطق الحكم الذي استغرق أكثر من ساعة "من وجهة نظري فإن تصرفاتك كان تحكمها غطرسة شديدة". شاهد ايضًا: لأول مرة في لبنان.. نساء يتدربن على قيادة طائرات حربية مقدم من بي بي سي إعادة تشغيل الفيديو التالي بالفيديو: غوايدو يعود إلى فنزويلا عاد خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا إلى العاصمة كاراكاس وسط استقبال بحفاوة شديدة من قبل الآلاف من أنصاره بي بي سي

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