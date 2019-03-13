إيران تهدد بالرد على إسرائيل بسبب "النفط"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty سفينة حربية إيرانية تجري مناورات بحرية في الخليج العربي

يأتي ذلك بعد أسبوع من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن البحرية قد تتحرك ضد "تهريب" النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء "الجمهورية الإسلامية" الرسمية عن حاتمي قوله إن مثل هذا التحرك سيعتبر ضربا من "القرصنة"، وحذر من أنه "إذا حدث فسنرد بحزم"، وفقا لوكالة "رويترز".

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني صعوبات كبيرة منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وكانت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة قد رفعت بموجب الاتفاق في 2015 مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وقالت إدارة ترامب إن الاتفاق متساهل أكثر من اللازم وأخفق في كبح برنامج الصواريخ الباليستية فضلا عن تدخل إيران في صراعات إقليمية مثل سوريا واليمن.

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مقدم من سكاي نيوز

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وحاولت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي إبقاءه قيد التنفيذ بعد انسحاب واشنطن لكن العقوبات الأميركية أفلحت إلى حد كبير في إثناء شركات أوروبية عن العمل مع إيران.

وهددت طهران بالانسحاب من الاتفاق إلا إذا تمكنت القوى الأوروبية بشكل واضح من حماية مصالحها الاقتصادية.