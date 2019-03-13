منع طائرات بوينغ 737 ماكس من الهبوط في مطار بيروت او التحليق في أجواء لبنان

أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي المهندس محمد شهاب الدين تعميما يمنع بموجبه طائرات "البوينغ 737 ماكس" من الهبوط في مطار بيروت الدولي او التحليق في الأجواء اللبنانية.

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