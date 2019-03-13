قوى الأمن: توقيف عصابة ترويج شيكات مسروقة ومزورة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بتاريخ 13/2/2019، ورد الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من أحد المواطنين ضد: أ. س. بجرم الاحتيال من خلال ترويج دفاتر شيكات مزوّرة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات الفنيّة التي قام بها المكتب، تمكن من معرفة هوية المشتبه به وشركائه ومكان تواجدهم، وجرى رصدهم وتوقيفهم وهم كلّ: ن. س. (مواليد عام 1965، لبناني)

ن. ب. (مواليد عام 1985، لبنانية) ت. ش. (مواليد عام 1971، لبناني) ج. م. (مواليد عام 1985، لبناني) وضبط بحوزة (ن. ب.) هويّة مزوّرة باسم مهربان شديد، وقد استحصلت بموجبها على دفتري شيكات من أحد المصارف، معترفةً بترويج الشيكات المزورة والمسروقة بالاشتراك مع ( ت. ش.) الذي ضبط بحوزته أيضاً هوية مزورة باسم شقيقه عليها رسمه الشخصي، إضافة إلى رخصة سوق مزورة ومسدس حربي. بالتحقيق معهم اعترفوا بترويج الشيكات المسروقة والمزورة في عدة أماكن.

كما تبين أنهم مطلوبون للقضاء بموجب 13 ملاحقة قضائية بجرائم تزوير شيكات واحتيال على المواطنين. لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرفوا عليهم، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون - ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الأرقام: 290881/01 أو 289000/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.