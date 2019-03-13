توقيف سوري في الشيخ محمد- عكار لإقدامه على التحرش بقاصر

أوقف السوري "م. م" في أحد مخيمات النازحين السوريين في بلدة الشيخ محمد- عكار، وذلك اثر ادعاء تقدّمت به السورية "ر. ع." أمام مخفر حلبا بأنّ الموقوف قد أقدم على التحرّش جنسيًّا بابنتها القاصر "ل. ع." البالغة من العمر 13 عامًا.

لا تزال التحقيقات جارية وقد تمّ الاستماع إلى إفادة أصحاب العلاقة.