حنكش يتابع مع وزير الأشغال والبلديات المعنية تأهيل طريق سن الفيل بكفيا

إلتقى النائب الياس حنكش وزير الأشغال يوسف فنيانوس في مكتبه في الوزارة برفقة عدد من رؤساء البلديات أو ممثلين عنهم وهم: سن الفيل، المنصورية، عين سعادة، بعبدات بحرصاف ساقية المسك، بياقوت، ورومية. وتم الإتفاق في خلال الإجتماع على تأهيل، صيانة و إنارة الطريق الممتد من سن الفيل (جسر الباشا) إلى بكفيا، نظراً لزحمة السير اليومية على هذا الطريق وحوادث السير المتكررة وتم إطلاع الوزير على رصد أموال بقيمة 15 مليون دولار من صندوق أوروبي لمباشرة العمل على هذه الطريق ولكن بإنتظار هذا القرض من الضروي بدأ العمل على الأمور الملحة وهذا بالتنسيق مع إتحاد البلديات.

كما عرض حنكش مشكلة طريق بيت مسك العطشانة وضرورة تأهيلها وفتحها وفك أسر سكان المنطقتين وسكان مشروع بيت مسك. وعلى هامش الإجتماع، تداول حنكش برفقة رئيس بلدية رومية عادل ابو حبيب والوزير فنيانوس بموضوع المنطقة الصناعية في رومية وضرورات في البلدة تحول إلى إستكمال العمل فيها.

واتفق حنكش وفنيانوس على عقد اجتماع مع مجلس الإنماء والإعمار في الوزارة للبحث في تفاصيل هذه المشاريع.