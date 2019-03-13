منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ابتداء من بعض ظهر اليوم

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم ويتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ خلال الليل مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائما مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية.تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق يرتفع معها موج البحر الى حدود الثلاثة امتار، تخف حدّة الأمطار اعتباراً من المساء. أما الجمعة فيكون غائم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار محلية متفرقة أحياناً،كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.