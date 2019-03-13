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القاضية سهير الحركة تقبل النقض في حكم البراءة لصالح زوج رولا يعقوب

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أصدرت رئيسة الغرفة السادسة في محكمة التمييز القاضية سهير الحركة والمستشارين فادي العريضي ورولا مسلم قرارا بالأكثرية قضى بقبول النقض في حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنايات في الشمال لصالح المتهم ك.ب بقتل زوجته رولا يعقوب.

واستندت هيئة المحكمة في قرارها الى ما اعتبرته تشويها للوقائع الثابتة في الملف، منها شهادات وتقارير أمنية وطبية تقف على نقيض قرار سابق لمحكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين زياد دواليبي وخالد عكار، مع الإشارة بأن قرار الجنايات صدر بخلاف رأي رئيس المحكمة القاضي شبلي.

وحددت "التمييز" جلسة في الثامن من أيار المقبل لبدء المحاكمة في النقض.

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