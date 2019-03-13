الحريري ذكّر بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 30- 31 آذار

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في مذكرة، أنّ "عملًا بقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20 آب 1998، المتعلّق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارًا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كلّ عام،

ذكّر الحريري بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف ليل 30- 31 آذار، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي".