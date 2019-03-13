تحديد 2 نيسان موعدا لاستجواب صاحبة مستشفى الفنار للامراض العقلية

حدد قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد الثاني من نيسان المقبل موعدا لإستجواب صاحبة مستشفى الفنار للأمراض العقارية والنفسية في المصيلح -النبطية عادلة.ل كمدعى عليها والإستماع الى طبيبة القضاء في مصلحة الصحة في الجنوب الدكتورة عدلات فرحات بصفتها شاهدة. وتم إرجاء الجلسة لإستمهال وكيل المدعى عليها المحامي كمال حجازي لتقديم الدفوع الشكلية.
وكان جرى في وقت سابق تخلية سبيل صاحبة المستشفى ومدير العناية الصحية في وزارة الصحة العامة رهن التحقيق لقاء كفالة مالية قدرت بمليون ليرة لكل منهما.
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