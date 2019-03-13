حكومة بريطانيا ستخفض الرسوم الجمركية على 87 بالمئة من وارداتها إذا تم بريكست بدون اتفاق

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "الحكومة البريطانية أعلنت أنّها ستخفّض الرسوم الجمركية على 87 بالمئة من وارداتها، في حال تمّ خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق مع الاتحاد، مؤكّدة أنّها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا".
وأوضحت أنّ "بموجب النظام الجديد الّذي سيدخل حيّز التنفيذ في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار بدون اتفاق، ستبقى الرسوم لكن سيتمّ خفضها لبعض المنتجات الزراعية لحماية المنتجين البريطانيين".
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