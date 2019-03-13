الاتحاد الروسي: عدوان الناتو ضد يوغسلافيا أوصل لمأساة سوريا والعراق

رأى مجلس الاتحاد الروسي ان "عدوان الناتو ضد يوغسلافيا قبل 20 عاماً وعدم محاسبة المذنبين أوصلا إلى مأساة سوريا والعراق". كما اعتبر ان " العدوان على يوغوسلافيا قبل 20 عاماً جعل حلف الناتو تهديداً رئيسياً للأمن في العالم".

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