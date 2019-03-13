وزير الدفاع الإيراني: سنرد مباشر إذا شنت البحرية الإسرائيلية هجمات على مبيعات النفط الخاصة بنا

أكّد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أنّه "سيكون لنا ردّ مباشر إذا شنّت البحرية الإسرائيلية هجمات على مبيعات النفط الخاصة بنا". وأوضح أنّ "مثل هذا التحرّك سيعتبر ضربًا من القرصنة"، محذّرًا من أنّه "إذا حدث فستردّ إيران بحزم"، وذلك بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ البحرية الإسرائيلية قد تتحرّك ضدّ تهريب النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.

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