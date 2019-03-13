طالبان: تقدم في محادثات السلام الافغانية الجارية مع أميركا في قطر

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية سهيل شاهين إنه تم إحراز تقدم في قضيتين هامتين خلال محادثات السلام الأفغانية الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والحركة في العاصمة القطرية (الدوحة). وأوضح شاهين في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "الجانبين اتفقا على مناقشة مسألة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بالإضافة إلى إجراء المزيد من المفاوضات حول كيفية تجنب شن الهجمات الإرهابية ضد الدول الأخرى من الأراضي الأفغانية".

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