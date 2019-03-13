روحاني وصل إلى النجف للقاء المرجعيات الدينية

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى النجف للقاء زعيم الحوزة الدينية في النجف السيد علي السيستاني والمراجع الثلاثة الكبار محمد سعيد الحكيم واسحق الفياض وبشير النجفي في ظل إجراءات أمنية مشددة.

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