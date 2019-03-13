ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات من الجيش السوري قضت بضربات صاروخية ومدفعية على مجموعات مسلحة في بلدات معر حرمة الخوين والزرزور والتمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي". وبيّنت أنّ "وحدات الجيش كانت قد قضت أمس على مجموعات من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة"، ودمّرت آليات لهم بضربات صاروخية على مناطق انتشارهم ومحاور تسلّلهم في ريف إدلب الجنوبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: وحدات من الجيش السوري قضت على مجموعات مسلحة بريف إدلب الجنوبي الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.