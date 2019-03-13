مجلس النواب الفرنسي وافق على قانون لمكافحة الشغب بموافقة 210 أعضاء

وافق مجلس النواب الفرنسي، في قراءة ثانية، على مشروع قانون "مكافحة الشغب"، الّذي أثار جدلًا واسعًا، بخاصّة أنّه يعطي السلطات الحقّ في منع بعض الأشخاص من المشاركة في المظاهرات.

وصوّت لصالح هذا القانون 210 أعضاء، فيما عارضه 115 نائبًا، ومن المقرّر أن يُرفع مشروع القانون إلى الرئاسة ليمضي عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبمقتضى هذا القانون، يمكن لمحافظي الدوائر والبلديات منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظلّ المنع الإداري.

ومن البنود المقترحة أيضًا منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبّب في أعمال عنف أو تخريب، فضلًا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.