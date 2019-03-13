لجنة مكافحة الارهاب بروسيا: قتل مسلح بعملية خاصة في مقاطعة سامارا

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية عن تصفية شخص في عملية خاصة في مقاطعة سامارا وسط روسيا بتهمة التخطيط للقيام بعمل إرهابى. وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه وفق معطيات اللجنة فإن عناصر الأمن الروسى حصلوا على معلومات عن وجود مسلح يخطط للقيام بعمل إرهابي. وطُلب من المسلح الذى كان فى المنزل أن يلقى السلاح ويستسلم للسلطات.. رداً على ذلك ، فتح النار على رجال الأمن واستخدم قنبلة يدوية، وبعد اشتباك تم قتله".

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