الجيش المالي أعلن مقتل ستة من جنوده جراء انفجار عبوتين ناسفتين

أعلن الجيش المالي "مقتل ستة من جنوده (2 في ديالوب وأربعة قتلى في منطقة أومبوري) إثر انفجار عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين في الأرض بعربتين تابعتين للجيش". ودانت الحكومة "العملين الإرهابيين"، ووصفتهما بـ"الجبانين والمشينين". وتكافح الحكومة المالية لاستعادة السيطرة بعد أن سقط شمال البلاد بين آذار ونيسان 2012 بأيدي جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيم "القاعدة"، تمّ تشتيتها بتدخل عسكري غربي في كانون الثاني 2013 بمبادرة فرنسية.

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