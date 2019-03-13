وزير الطاقة الأرجنتيني: تطورات الأوضاع بفنزويلا لا تؤثر على خططنا بمجالي النفط والغاز

أكّد وزير الطاقة الأرجنتيني، غوستافو لوبيتيغي، أنّ "تطوّرات الأوضاع في فنزويلا لا تؤثّر على ما تخطّط له الأرجنتين في مجال إنتاج النفط والغاز".
ولفت في تصريح صحافي على هامش مؤتمر "سيراويك" للطاقة، إلى أنّ "الشركات الخاصة هي في الغالب الّتي تقوم بأعمال التطوير في ما يتعلّق بالموارد الطبيعية في البلد، مع الأخذ بالاعتبار التمويل الجيد والرضى عن نوعية الموارد".
يُذكر أنّه سبق وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه في أواخر كانون الثاني من العام الحالي، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو. ومن جانبها أعلنت روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين عن تأييدها لمادورو. ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بانقلاب بمشاركة دول أجنبية.
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