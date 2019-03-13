وفاة متسلقين وإصابة آخرَين اثر انهيار ثلجي على جبل بن نيفيس ببريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية "مقتل متسلقين وإصابة اثنين آخرين في انهيار ثلجي على جبل بن نيفيس، أعلى جبل في بريطانيا".

مع الإشارة إلى أنّ الجبل يبلغ ارتفاعه 1345 مترًا ويقع ضمن سلسلة جبال جرامبيان قرب بلدة فورت وليام بغرب اسكتلندا.

يُذكر أنّ امرأة كانت قد توفيت إثر سقوطها من ارتفاع 500 قدم على جبل بن نيفيس، في أول أيام العام الحالي.