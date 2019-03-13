تداول 31 ألف طن ألومنيوم و439 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 16 سفينة.

وأضاف "يوسف" في بيان اليوم الثلاثاء، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 31 ألف طن ألومنيوم و439 شاحنة بضائع و44 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 31 ألف طن ألومنيوم و156 شاحنة و16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 283 شاحنة بضائع و28 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم لوصول وسفر السفينتين أيلة وسينا، فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين أيلة وسينا، كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين Twin Luk وبوسيدون إكسبريس، ومغادرة العبارة محبة، واستقبل الميناء أمس العبارة محبة وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.